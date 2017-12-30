Нам 7 лет!

Прошу прощения за редкие выпуски новостей - но это не значит, что на сайте не появляются новинки, всё как всегда, быстро, часто и в большом количестве!

Заходите в гости, ищите модель по душе и творите!!! Сегодня "Энциклопедии вязания" 7!!! лет!!! Поздравляем вас, наши завсегдатаи! За эти годы сайт вырос в мощный ресурс очень полезный для любителей вязания, до сих пор в строю и продолжает радовать вас новыми идеями, моделями и электронными публикациями журналов и книг, которые появляются у нас очень оперативно!Прошу прощения за редкие выпуски новостей - но это не значит, что на сайте не появляются новинки, всё как всегда, быстро, часто и в большом количестве!Заходите в гости, ищите модель по душе и творите!!!

Информационный партнер: Информационный партнер: Группа "Рукоделие" Просмотров: 1537 | Добавил: anansy | |