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Несколько случайно выбранных публикаций на нашем сайте
Копилка узоров:
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              Вязание, вязание спицами, вязание крючком, кружева брюггские, ленточные кружева, вязаные салфетки, скатерти, вязаные цветы,  фриформ,  узоры...  Сколько всяких видов вязания!
Интересно это безумно, из какого-то унылого клубка вдруг получается шедевр! Буду писать о том, что близко...для меня...А близко различные виды вязания, интересно многое! Этот сайт будет ооочень большим, в смысле количества информации. (Прошло время и он действительно стал гигантом!) Хочется сделать что-нибудь действительно нужное, причем многим. Я постараюсь, опыт уже заработала, теперь дело только во времени, потому как наполнение сайта содержимым требует ох как много усилий! Если можете помочь - добро пожаловать! На форуме места много! И не забывайте, информация на страницах и на форуме из разных источников, потому как форум заполняется в основном пользователями.
Я не претендую на оригинальность всего содержимого сайта, пожалуй нет, но постараюсь собрать в одном месте как можно больше информации об интересующих и меня, и многих из вас, темах!

Сейчас, по прошествии времени, получилось так, что есть уже не один сайт, а три! Т.е. целая система сайтов. Вы сейчас на основном, на самом первом и самом большом, хотя...Представляю вам дочерний сайт, посвященный всем видам рукоделия и кулинарии, Домашняя Волшебница:
Женский клуб "Домашняя Волшебница"- место общения увлечённых разного рода рукоделиями и кулинарией, большое собрание рецептов, удобный форум, доброжелательная атмосфера, журналы по вязанию, шитью, бисероплетению, кулинарии и многое другое...Кроме вязания, там информация по: канзаши (кандзаси), вышивке, вышивке лентами, бисероплетению, вязанию с бисером, шитью, мыловарению, декупажу, твистингу и др.

Также добро пожаловать на наш специализированный сайт Копилка узоров: это удобный формат просмотра, огромное количество узоров. Несколько случайно выбранных узоров от Копилки:



P.S. Регистрация единая на всех трех сайтах, так что, если вы зарегистрированы здесь, просто заходите на остальные под своим ником и паролем. Заново регистрироваться не нужно!



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С НОВЫМ ГОДОМ!!!

С Новым 2017-м Годом, рукодельницы!!! С новым счастьем!!! С будущими новыми шедеврами, удачи, бурной фантазии, всего вам самого-самого!!!
Просмотров: 1221 | Добавил: anansy | Дата: 30.12.2017 | Комментарии (0)

С новым 2017-м!
С Новым Годом, рукодельницы!!! С новым счастьем!!!

Просмотров: 1769 | Добавил: anansy | Дата: 31.12.2016 | Комментарии (0)

Нам 7 лет!
Сегодня "Энциклопедии вязания" 7!!! лет!!! Поздравляем вас, наши завсегдатаи! За эти годы сайт вырос в мощный ресурс очень полезный для любителей вязания, до сих пор в строю и продолжает радовать вас новыми идеями, моделями и электронными публикациями журналов и книг, которые появляются у нас очень оперативно!
Прошу прощения за редкие выпуски новостей - но это не значит, что на сайте не появляются новинки, всё как всегда, быстро, часто и в большом количестве!
Заходите в гости, ищите модель по душе и творите!!!
Информационный партнер: Группа "Рукоделие"
Просмотров: 1537 | Добавил: anansy | Дата: 27.07.2016 | Комментарии (0)

Новости от Энциклопедии
Доброго вам времени, страстные любители вязания!
Сайт "Энциклопедия вязания" в строю и продолжает радовать вас новыми идеями, моделями и электронными публикациями журналов и книг, которые появлются у нас очень оперативно!
Прошу прощения за редкие выпуски новостей - но это не значит, что на сайте не появляются новинки, всё как всегда, быстро, часто и в большом количестве!
Заходите в гости, ищите модель по душе и творите!!!
Информационный партнер: Группа "Рукоделие"
Просмотров: 1290 | Добавил: anansy | Дата: 21.07.2016 | Комментарии (0)

Новости от Энциклопедии
Добро пожаловать на сайт "Энциклопедия вязания"! Как всегда мы продолжаем оперативные публикации как электронных книг и журналов , ежедневно добавляемых на сайт,
так и пополняем коллекцию моделей с подробными описаниями, которая увеличивается и сейчас уже состоит из тысяч и тысяч страниц!



Информационный партнер: Группа "Рукоделие"
Просмотров: 1581 | Добавил: anansy | Дата: 26.05.2016 | Комментарии (0)

Поболтаем
Сегодня День рождения у елено4ка(46), Юлия4639(30), фунтик(54) Поздравляем!!!

Новости сайта
Новые модели с описаниями:

211 Сиреневая кофточка

210 Меланжевая майка

209 Белая кофта из ленточного кружева

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