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Сегодня "Энциклопедии вязания" 7!!! лет!!! Поздравляем вас, наши завсегдатаи! За эти годы сайт вырос в мощный ресурс очень полезный для любителей вязания, до сих пор в строю и продолжает радовать вас новыми идеями, моделями и электронными публикациями журналов и книг, которые появляются у нас очень оперативно! Прошу прощения за редкие выпуски новостей - но это не значит, что на сайте не появляются новинки, всё как всегда, быстро, часто и в большом количестве! Заходите в гости, ищите модель по душе и творите!!! Информационный партнер: Группа "Рукоделие"
Доброго вам времени, страстные любители вязания! Сайт "Энциклопедия вязания" в строю и продолжает радовать вас новыми идеями, моделями и электронными публикациями журналов и книг, которые появлются у нас очень оперативно! Прошу прощения за редкие выпуски новостей - но это не значит, что на сайте не появляются новинки, всё как всегда, быстро, часто и в большом количестве! Заходите в гости, ищите модель по душе и творите!!! Информационный партнер: Группа "Рукоделие"